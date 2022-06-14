"محمد بن ناصر" يرعى تكريم أكثر من 800 طالب وطالبة في حفل تعليم جازان للمتفوقين والمتفوقات

من جهته رفع مدير عام التعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي؛ شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على رعايتهما حفل تعليم جازان لتكريم المتفوقين والمتفوقات، وعلى رعايتهما واهتمامهما الدائمين بكافة برامج وأنشطة الإدارة، مؤكدًا أن ذلك يأتي امتدادًا للدعم الذي يحظى به قطاع التعليم عمومًا، وتعليم جازان خصوصًا، من لدن القيادة الرشيدة، والذي انعكس في كفاءة مخرجاته وفي تحقيقه عديدًا من الجوائز والمنجزات، سائلًا الله تعالى أن يحفظ وطننا وقادته وأن يديم علينا أمننا ورخاءنا.