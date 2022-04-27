محمد عبده: لحن "وطني الحبيب" مسروق ولي أكثر من 300 أغنية وطنية

وأضاف، أن الفنانَيْن محمد عمر وعلي عبدالكريم لم يطوّرا من نفسيهما ووقفا في أماكنهما، مؤكداً أنه يجب على الفنان تطوير نفسه، ومثال ذلك الفنان رابح صقر، طوّر من نفسه ونجح في استقطاب شرائح من الشباب المنفتحة على غناء البوب ميوزيك والراب بإيقاعات محلية، وكشف عن أن الفنانَيْن عبادي الجوهر ورابح صقر لا يطربانه في العود، وإنما يطربه الراحل عمر كدرس، الذي كان يحفظ كثيراً من المقامات الشرقية التي لا تُعزف لدينا.