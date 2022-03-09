"محمد فايز" نائباً للرئيس التنفيذي لـ"نيوم"

أعلنت شركة نيوم، اليوم، عن انضمام المهندس ريان بن محمد فايز لفريق الإدارة العليا بالشركة في ظل التوسع الكبير والسريع الذي تعيشه "نيوم" منذ انطلاق مرحلة التنفيذ في مطلع العام الماضي 2021م، بعد أن أمضت الشركة الفترة التي سبقت ذلك في إعداد الخطط الاستراتيجية لكل القطاعات والمشاريع.