"محمد فايز" نائباً للرئيس التنفيذي لـ"نيوم"

أعلنت شركة نيوم، اليوم، عن انضمام المهندس ريان بن محمد فايز لفريق الإدارة العليا بالشركة في ظل التوسع الكبير والسريع الذي تعيشه "نيوم" منذ انطلاق مرحلة التنفيذ في مطلع العام الماضي 2021م، بعد أن أمضت الشركة الفترة التي سبقت ذلك في إعداد الخطط الاستراتيجية لكل القطاعات والمشاريع.
ويشغل المهندس فايز حالياً منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي، وقد شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، وشغل عضوية مجلس إدارة مجموعة من الجهات، ومنها مؤسسة حديقة الملك سلمان، ومؤسسة المسار الرياضي وشركة العلا للتطوير إضافة إلى عضويته في مجالس ولجان أخرى مختلفة.
وهو يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT) بالولايات المتحدة الأمريكية، كما يملك خبرة واسعة في قطاع المال والأعمال.