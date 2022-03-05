"محمية الملك سلمان الملكية" تستعرض أول رحلة "ركايب جبة"

بدأت فعالية "ركايب جبة" في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، منذ أسبوع، حيث تستغرق كل رحلة ثلاثة أيام؛ الخميس والجمعة والسبت، وتستقبل المحمية المسجلين عبر موقعها الإلكتروني وذلك للخميس المقبل الموافق 10 مارس 2022.
وتتيح التجربة عيش الحياة البدوية الأصيلة بالترحال على ظهور الإبل في منطقة حائل، وتحديدًا في جبة، حيث التاريخ الممتد لآلاف السنين وآثار الإنسان القديم، وتستمر الرحلات حتى 19 مارس 2022.
وتقطع في كل رحلة مسافة 20 كلم في منطقة جبة حيث تتضمن التجربة زيارة المدينة، أحد أقدم المواقع الإنسانية وأهم المواقع الأثرية المسجلة باليونسكو، وتضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى أكثر من 4000 رسم ونقش.
وتشمل الرحلة التعرف على الفنون الفلكلورية والتراث الثقافي والغنائي الأصيل لأهالي حائل، وتسمح بالغوص عمقًا في صحراء النفود حيث تمر الركايب بجبال السطيحة ذات اللون الأسود وسط الرمال الذهبية وجبل أم سمنان والغوطة وفي قلب النفود النابض بالآثار.
وتتميز النفود بإطلالات بانورامية من الكواكب والنجوم إن نظرت لسمائها، وإن تأملت لامتداد الصحراء ستذهلك ألوان رمالها الحمراء في الشمال، والرمادية في الجنوب الغربي. وعلى سفينة الصحراء، حيث الأفق الواسع يُلهم المغامرين، وتحيط بهم الحضارات العريقة من كل جانب.
وتُتيح فعالية "ركايب جبة" تجربة التعايش مع البيئة الصحراوية، والتعرف على النباتات النادرة فيها كالقيصوم، والطلح، والغضا، والعرفج. ومن جانب آخر، تعلمك التجربة كيفية التعامل مع الإبل وغير ذلك من المغامرات والنشاطات الصحراوية.
وتقدم فعالية "ركايب جبة" فرصة فريدة من نوعها لمحبي المغامرة في صياغة المتعة والاكتشاف، وخوض التجارب الجديدة التي تعزز من موروثنا الثقافي العريق.