"محمية الملك سلمان الملكية" تستعرض أول رحلة "ركايب جبة"

وتقطع في كل رحلة مسافة 20 كلم في منطقة جبة حيث تتضمن التجربة زيارة المدينة، أحد أقدم المواقع الإنسانية وأهم المواقع الأثرية المسجلة باليونسكو، وتضم أشهر الرسوم والنقوش الثمودية التي يصل عددها إلى أكثر من 4000 رسم ونقش.