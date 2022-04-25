مخاوف من توقف الدعم.. "شهادة إتمام البناء" تربك مستفيدي "الإسكان"

وقال مستفيد من الوزارة اشترى سكنه قبل أكثر من عامين إنه سمع عن شرط شهادة إتمام البناء لافتًا إلى أنه لا يعلم شيئًا غير ما يتم تناقله عن شمولهم، مشيرًا إلى أنه "من الظلم أن يتم إدراجنا ضمن القرار، وكان يجب أن يتم عن طريق الشركة المنفذة أو صاحب المنزل الذي شيده"، موضحًا أنه هو من يتحمل الرسوم وغيرها، وليس المشتري.