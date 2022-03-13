مختصون: فايز المالكي فرد استطاع أن ينافس كيانات ومؤسسات بعمله الإنساني

أكد عدد من المختصين في العمل التطوعي والانساني والمسؤولية الاجتماعية، أن فوز الفنان فايز المالكي، بجائزة مكة للتميز بفرعها الإنساني، مناصفةً مع هيئة الهلال الأحمر السعودي، التي أعلنها أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، دليل على الحجم الضخم والأثر الكبير الذي يقدمه في هذا المجال، حيث يعتبر الشخص الوحيد الذي استطاع أن ينافس كيانات وأجهزة حكومية على الرغم من أنه عمل فرد، لكن التفاعل الدائم، وتسخير كل ما لديه من وقت وإمكانات وعلاقات في هذا التوجه، جعلا منه صاحب أثر قوي وبصمة واضحة.