مختص: لا حاجة للهلع من "جدري القرود".. وعليكم أخذ الإرشادات الصحية من "الصحة" و"وقاية"

وبين "حلواني" أن تفشي الأمراض المعدية حوادث تتكرر مع الزمن، والتاريخ يشهد بذلك منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، حيث كان هناك تفش للطاعون، وفي العصر الحديث وبالتحديد في عام 1918م، قتلت الإنفلونزا ما يقارب الثمانين مليوناً في بلدان مختلفة، تلاه حاله تفش أخرى في العام 1957م، ثم العام 1968م، وفي عام 1969م، ومات ما يقارب 19000 شخص في عدة بلدان إفريقية بالحمى الشوكية البكتيرية، وكذلك بكتيريا الكوليرا كانت مسؤولة عن حالات تفش في بلدان آسيوية كالهند واندونيسيا، وتوفي العديد خاصة الأطفال، والحمى الصفراء قتلت 30 ألف شخص في إثيوبيا من أصل مائة ألف مصاب بين العام 1960م و1962م، وهذه مجرد أمثلة فقط، وحالات التفشي لمرض معدٍ لازالت تحصل في بلدان مختلفة ولن يتوقف، وقال: "سنواجه أمراضاً معدية من حين لآخر، بعضها قد يصل بنا إلى الجائحة".