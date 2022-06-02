مخرج سينمائي سعودي: جناح المملكة المشارك في "كان".. أن "نكون"

وصف المخرج السينمائي السعودي، مجتبى سعيد، جناح المملكة المشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ75، والذي تشرف عليه هيئة الأفلام، بأنه ناجح على كل الأصعدة، بعد أن تمكّن من جذب انتباه كبار المنتجين والصناع والزوار؛ بمحتواه المتنوع وبرامجه الفاعلة.