مخرج سينمائي سعودي: جناح المملكة المشارك في "كان".. أن "نكون"

وصف المخرج السينمائي السعودي، مجتبى سعيد، جناح المملكة المشارك في مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته الـ75، والذي تشرف عليه هيئة الأفلام، بأنه ناجح على كل الأصعدة، بعد أن تمكّن من جذب انتباه كبار المنتجين والصناع والزوار؛ بمحتواه المتنوع وبرامجه الفاعلة.
وقال "سعيد": "استطاع الجناح أن يعطي انطباعًا قويًا للعالم عن مدى استعداد المملكة للمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي أعدّتها هيئة الأفلام، لتبدأ ملامح ضوء النجاحات تلوح في الأفق".
وأضاف: "لعب الفضول العالي لدى صناع السينما العالميين دوراً كبيراً في زيادة عدد الزوار للجناح السعودي، حيث كانوا حريصين على التعرف وفهم حكايات وقصص التجربة السعودية الطموحة".
وذكر "سعيد" أن السينمائيين في المهرجان تفاعلوا بشكل كبير مع خبر "برنامج حوافز الاسترداد المالي بنسبة 40%" الذي أطلقته هيئة الأفلام مؤخراً، وهو ما فتح نقاشًا بين كبار المنتجين العالميين عن الطبيعية الجغرافية للمملكة والبيئات المتنوعة لمواقع التصوير فيها ومدى الاستفادة منها.
وأكد أن اللقاءات بين صناع الأفلام السعوديين ونظرائهم من مختلف دول العالم، خلصت بعقد اتفاقات وشراكات دولية متنوعة، فيما سجلت أهم المنصات والجهات الحكومية الداعمة للسينما حضوراً لافتًا لاستقطاب أكبر قدر ممكن من التجارب الدولية للعمل على أرض المملكة.
يشار إلى أن المملكة شاركت في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ75، والذي أقيم خلال الفترة (17 - 28 مايو الماضي) بجناح أشرفت عليه هيئة الأفلام، وشارك فيه عددٌ من الجهات الحكومية والخاصة.