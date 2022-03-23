مخطط الجوهرة يعود من جديد بعد إجازة واعتماد صكوكه من قِبَل المقام السامي

عقد مجلس إدارة صندوق الجوهرة العقاري، اجتماعًا دوريًّا برئاسة الأستاذ علي الشومان، وقد تم الاطلاع على ما تَكَرّم به المقام السامي من إجازة صكوك مشروع مخطط الجوهرة، الذي يتربع على مساحة ما يقارب مليونًا ونصف المليون متر مربع، ملاصقة لحي الرائد في قلب العاصمة الرياض على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق العروبة، وصدرت -ولله الحمد- يوم أمس الأحد 20/ 3/ 2022م الصكوك لأراضي المشروع.