مخطط الجوهرة يعود من جديد بعد إجازة واعتماد صكوكه من قِبَل المقام السامي

عقد مجلس إدارة صندوق الجوهرة العقاري، اجتماعًا دوريًّا برئاسة الأستاذ علي الشومان، وقد تم الاطلاع على ما تَكَرّم به المقام السامي من إجازة صكوك مشروع مخطط الجوهرة، الذي يتربع على مساحة ما يقارب مليونًا ونصف المليون متر مربع، ملاصقة لحي الرائد في قلب العاصمة الرياض على تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق العروبة، وصدرت -ولله الحمد- يوم أمس الأحد 20/ 3/ 2022م الصكوك لأراضي المشروع.
وقد وجّه المجلس شكره الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على دعمهم اللا محدود للمشاريع الريادية المميزة، وتيسير كل السبل لتنفيذها على أرض الواقع بالشكل الذي يحقق الطموح المتوافق مع رؤية المملكة 2030، وكذلك وجّه المجلس شكره لمقام الهيئة الملكية لمدينة الرياض وأمانة مدينة الرياض، وللمساهمين في هذا المشروع على ثقتهم ودعمهم الملموس في تطوير المشروع بالشكل الذي يضمن توفير حي نموذجي وراقٍ وبيئة مجتمعية معاصرة يُثري سكانه من خلال سهولة الوصول والتمتع بالحدائق والمراكز الخدمية والمكونات التجارية في المشروع، والتي تصل إلى ما نسبته 50% من المخطط بكل سهولة؛ لتوفير بيئة صحية وآمنة للمشاة، وتحقيق جودة الحياة وتعزيز المشهد الحضري للمدينة.
من جانبه أوضح أحمد الحاطي رئيس مجلس إدارة مجموعة كيان للاستثمار والتطوير العقاري -مطور المشروع- أن أعمال التطوير ستعود في مشروع الجوهرة على وتيرة أسرع من السابق، ويوفر مخطط الجوهرة أسلوب حياة متفرد وعصري عبر ضمه لمجموعة من المرافق عالية الجودة ضمن مساحات منظمة وواسعة، وبما يتناسب مع جميع الأذواق؛ ليكون الاختيار الأمثل للسكن في الرياض بأكثر من 19 قطعة كبيرة ومميزة تجارية و115 قطعة مخصصة للعمائر السكنية و145 قطعة مخصصة للفلل السكنية.