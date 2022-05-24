"مدرسة آمنة".. مبادرة للتعريف بالإسعافات الأولية داخل المؤسسات التعليمية

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي عبدالعزيز الصوينع، أن هذه المبادرة تتضمّن تقديم مجموعة مختلفة من الدورات التدريبية التي تناسب مختلف الأعمار في المدارس، على رأسها الإسعافات الأولية ودعم الحياة الأساسي ودعم الإصابات ما قبل المستشفى، مشيرًا إلى أن المدرسة التي ستحصل على هذه الدورات سيوضع عليها لافتة مكتوب عليها "مدرسة آمنة"؛ للتأكيد على أن جميع الموجودين بالمدرسة باتوا قادرين على إجراء الإسعافات الأولية الضرورية.

وأكد "الصوينع" أهمية تعلّم الإسعافات الأولية خاصة في المدارس، وكيف يمكن لها أن تكون سببًا في إنقاذ الأرواح، داعيًا جميع المعلمين والمعلمات بتعلّم الإسعافات الأولية.

وكانت هيئة الهلال الأحمر السعودي قد كشفت في تقريرها السنوي لعام 2021م أنها قدّمت مجموعة كبيرة من الدورات التدريبية التوعوية الموجهة لأفراد المجتمع بمختلف مناطق المملكة، استفاد منها أكثر من مليون 158 ألف مستفيد، بينهم ما يزيد على 57 ألفاً من الطلاب والمعلمين والعاملين بالكادر الإداري في 334 مدرسة.