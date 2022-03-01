"مدني الرياض" يحتفي باليوم العالمي تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء"

نيابة عن الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، حضر الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين المنطقة، اليوم، احتفال المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض باليوم العالمي للدفاع المدني، تحت شعار "سلامة الإنسان بناء ونماء"، وافتتاح المعرض المصاحب له، في العثيم مول بالرياض.

وقال مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء الدكتور محمد بن عبدالعزيز أبو عباة: اليوم العالمي للدفاع المدني يهدف إلى إيصال رسائل السلامة والتعليمات في تطبيقها والتعاون في مجالات متعددة للتطوير والجودة العامة.

وأضاف: المديرية العامة للدفاع المدني تحرص على مواكبة هذا اليوم وتفعيله والاستفادة الكاملة من تجارب الجميع. وتضمن الحفل تدشين فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، وعرضًا لفيلم عن الدفاع المدني بالمنطقة، وعروضًا إنشادية بمشاركة إدارة التعليم بالمنطقة، وتكريمًا للجهات الراعية.

وتجوّل أمين المنطقة في المعرض المصاحب للاحتفال واستمع إلى شرح عما يحتويه ويقدمه للتوعية من المخاطر والأضرار، فيما اطلع على أحدث الآليات ومعدات الدفاع المدني.