"مدني النماص" يخمد حريق "جبل مرير" شمال المحافظة

نجحت فِرق الدفاع المدني بمحافظة النماص في إخماد حريق، شبَّ في جبل مرير شمال المحافظة، فيما لا تزال أعمال المتابعة والتبريد مستمرة.
وكانت "سبق" قد أشارت في تقرير لها، نشرته قبل ساعات، إلى مباشرة فِرق الدفاع المدني بمنطقة عسير إطفاء حريق هائل، شب اليوم في جبل مرير بالنماص؛ وذلك في محاولة منها للسيطرة عليه، والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة.
وكان حريق قد شب في "جبل مرير" بالنماص اليوم، وبذل رجال الدفاع المدني جهودًا كبيرة لاحتوائه، والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة للحريق. وقد جُعلت إدارات وفِرق الدفاع المدني بالمحافظات المجاورة في حالة تأهُّب واستعداد للمساندة في حال استدعى الأمر ذلك.