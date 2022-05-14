"مدني النماص" يخمد حريق "جبل مرير" شمال المحافظة

وكانت "سبق" قد أشارت في تقرير لها، نشرته قبل ساعات، إلى مباشرة فِرق الدفاع المدني بمنطقة عسير إطفاء حريق هائل، شب اليوم في جبل مرير بالنماص؛ وذلك في محاولة منها للسيطرة عليه، والحيلولة دون امتداده للمنازل المجاورة.