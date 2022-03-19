مراقبة الأرض وتقنيات.. مذكرة تفاهم لـ"الفضاء السعودية" مع الوكالة البريطانية

وتهدف المذكرة إلى تطوير التعاون الثنائي بين الجهتين في بناء القدرات في مجال علوم وهندسة الفضاء، والعمل على تعزيز دور البعثات العلمية وبرامج الرحلات المأهولة، بالإضافة إلى تطوير التعاون بمراقبة الأرض، وبيانات تطبيقات الفضاء، وتصنيع الأقمار الصناعية وإطلاقها.