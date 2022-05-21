مُرَجّح رغم الحظر.. الهند تسمح بتصدير القمح للسعودية والإمارات

ذكرت تقارير هندية، أن الجهات الرسمية في الهند تدرس السماح بتصدير القمح إلى السعودية والإمارات فقط في المرحلة الحالية، بعد قرار حظر التصدير الذي اتخذته الأسبوع الماضي، وإيقاف تصدير آلاف الأطنان بسبب ارتفاع التضخم في البلاد.
ونقلت صحيفة "جلف هندي"، عن مصادر مطلعة أن الحكومة الهندية تدرس تخفيف منع تصدير القمح للدول الصديقة في مراحل مقبلة؛ مشيرة إلى أنه رغم القيود المفروضة سيتم توريد القمح للسعودية والإمارات.
وقالت إنه تم اتخاذ قرار منع التصدير بهدف السيطرة على ارتفاع الأسعار المحلية، وفي الوقت نفسه سيتم رفع القيود وفقًا للحاجة مستقبلًا.