مُرَجّح رغم الحظر.. الهند تسمح بتصدير القمح للسعودية والإمارات

ذكرت تقارير هندية، أن الجهات الرسمية في الهند تدرس السماح بتصدير القمح إلى السعودية والإمارات فقط في المرحلة الحالية، بعد قرار حظر التصدير الذي اتخذته الأسبوع الماضي، وإيقاف تصدير آلاف الأطنان بسبب ارتفاع التضخم في البلاد.