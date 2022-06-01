مركز التعليم الإلكتروني يصدر 32 رخصة خلال مايو 2022

ويهدف المركز من خلال هذه التراخيص إلى حوكمة وضبط جودة ممارسات التعليم والتدريب الإلكتروني، ورفع كفاءة القطاع وتنظيمه في المملكة، وتعزيز الثقة في برامج ومخرجات التعليم والتدريب الإلكتروني، وتمكين تقديم برامج تعليم وتدريب إلكتروني مستدامة تتوافق مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل، من خلال تطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعارف؛ إذ يعد التعليم والتدريب الإلكتروني أحد أهم ممكنات تنمية القدرات البشرية.