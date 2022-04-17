"مركز الصافية" يخدم 15 ألف مستفيد بمحيط المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان

وقال "التجمع" إن مركز الصافية استقبل الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد، وقدم الخدمة الطبية اللازمة لهم، حيث يعد مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة من المراكز الصحية التي تخدم زوار المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد.