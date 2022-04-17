محليات
"مركز الصافية" يخدم 15 ألف مستفيد بمحيط المسجد النبوي خلال النصف الأول من رمضان
لتوفير الرعاية لزوار المسجد وفق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير العالمية
كشف تجمع المدينة المنورة الصحي عن تمكّن "مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة" من خدمة 15.011 مستفيدًا خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك للعام الحالي.
وقال "التجمع" إن مركز الصافية استقبل الحالات وفق البروتوكول الطبي المعتمد، وقدم الخدمة الطبية اللازمة لهم، حيث يعد مركز الصافية للرعاية الصحية العاجلة من المراكز الصحية التي تخدم زوار المسجد النبوي الشريف والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد.
يُذكر أن تجمع المدينة المنورة الصحي عزز من جاهزية المركز لتوفير الرعاية الصحية لزوار مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي وفق أعلى معايير السلامة الصحية والتدابير الوقائية العالمية.