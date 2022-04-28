مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق الحملة التوعوية للعناية بقضايا ذوي الإعاقة بعدن

أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بمحافظة عدن، الحملة التوعوية للعناية بقضايا ذوي الإعاقة المنفّذة ضمن أنشطة مشروع الاستجابة لاحتياجات تنمية القدرات المحلية لتعليم طلاب محو الأمية وذوي الإعاقة بمناسبة أسبوع الأصم العربي، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية.
وتضمّن الحفل المعد بالمناسبة تقديم عرض مسرحي صامت، وفقرات توعوية للتنبيه بقضايا ذوي الإعاقة، وعرض للأزياء التراثية، بالإضافة إلى عرض قصص ملهمة للمعاقين.
وفي ذات الإطار، ستبث أجهزة الإعلام المحلية المرئية والمسموعة عددًا من الرسائل الخاصة للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة، وأهمية نشر لغة الإشارة؛ لتسهيل اندماجهم في المجتمع.
وأوضح مدير المشروع أسامة باقاضي أن إطلاق الحملة التوعوية يأتي في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على مشاركة ذوي الإعاقة في اليمن أقرانهم من مختلف الدول العربية الاحتفال بأسبوع الأصم، موضحًا أن مشروع المركز لتنمية قدرات ذوي الإعاقة سيكون له الأثر الملموس لذوي الإعاقة في محافظات عدن وحضرموت وأبين، من خلال توفير سماعات أذن لضعاف السمع، وتقديم جلسات تدريب فردية لفئة الصم، وبناء قدرات الكادر التدريسي وتوفير المستلزمات التعليمية لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المحافظات المستفيدة.
فيما ثمّنت المديرة التنفيذية لصندوق رعاية المعاقين الدكتورة نجوى فضل اهتمام مركز الملك سلمان للإغاثة بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعمه المستمر للمشاريع الإنسانية والإغاثية في اليمن.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لدعم قطاع محو الأمية وتعليم الكبار وذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن.