مركز الملك سلمان للإغاثة يطلق الحملة التوعوية للعناية بقضايا ذوي الإعاقة بعدن

وأوضح مدير المشروع أسامة باقاضي أن إطلاق الحملة التوعوية يأتي في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على مشاركة ذوي الإعاقة في اليمن أقرانهم من مختلف الدول العربية الاحتفال بأسبوع الأصم، موضحًا أن مشروع المركز لتنمية قدرات ذوي الإعاقة سيكون له الأثر الملموس لذوي الإعاقة في محافظات عدن وحضرموت وأبين، من خلال توفير سماعات أذن لضعاف السمع، وتقديم جلسات تدريب فردية لفئة الصم، وبناء قدرات الكادر التدريسي وتوفير المستلزمات التعليمية لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة في المحافظات المستفيدة.