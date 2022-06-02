"مركز النقل" يعلن عن بدء المرحلة الثالثة لحافلات مكة المكرمة

وبيّن المركز محطات التوقف لكل مسار من المسارات الثلاثة، فالمسار الخامس سيتوقف في مناطق: الهرم، وأجياد، والروابي، وكدي، والهجرة، والدائري الثالث، والجامعة، والنسيم، والعوالي، والششة، فيما سيتوقف مسار 8 في: السليمانية، والجميزة، والمعابدة والروضة والعزيزية، والهرم، والزهراء، والضيافة، والزاهر، وأم الجود، والدائري الرابع، أما مسار 9 فسيتوقف في محطة الراشدية، والخضراء، والمعيصم والدائري الرابع، ومنى، والعزيزية، والجامعة، والمشاعر، والنسيم، والعوالي والششة، وسيتم عرض تفاصيل مواعيد رحلات كل مسار على حساب حافلات مكة عبر منصة "تويتر خلال الفترة القادمة".