محليات
"مزاد الإبل" بعقلة الصقور يسجل مبيعات بأكثر من 3 ملايين ريال
"البدراني": يخلق ميزة تنافسية اقتصادية ودعمًا للفرص الاستثمارية
سجل مزاد الإبل بمحافظة عقلة الصقور مبيعات متميزة في عددٍ من الصفقات التي تمت بين المهتمين بالإبل منذ انطلاقته قبل 4 أيام بلغت ثلاثة ملايين ريال.
وأوضح المشرف العام على مزادات الإبل بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني أن المهرجان يشهد حراكًا اقتصاديًا مثاليًا وسط ارتفاع وتيرة الشراء وفقًا لما تم رصده من قِبل اللجنة المعنية بالمزاد.
وبيّن البدراني أن المزاد يُسهم في دعم اقتصاديات الإبل وموروثها العريق، ويخلق ميزة تنافسية اقتصادية ودعمًا للفرص الاستثمارية في مجال الإبل بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.