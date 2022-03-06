"مزاد الإبل" بعقلة الصقور يسجل مبيعات بأكثر من 3 ملايين ريال

وأوضح المشرف العام على مزادات الإبل بالقصيم اللواء متقاعد عبدالله البدراني أن المهرجان يشهد حراكًا اقتصاديًا مثاليًا وسط ارتفاع وتيرة الشراء وفقًا لما تم رصده من قِبل اللجنة المعنية بالمزاد.