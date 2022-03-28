مسؤولون وخبراء يناقشون التميز بمنشآت الطاقة والذكاء الاصطناعي والنقل والخدمات اللوجستية

من جهة أخرى، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني المهندس ثامر السعدون، أن برنامج التحول الوطني هو أحد المحركات الرئيسة لرؤية 2030 وهو أول برامجها التنفيذية، ويقوم على 35 % من أهدافها الاستراتيجية التي تسعى إلى تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة الممكنة للقطاعين العام والخاص ويعمل البرنامج مع العديد من الوزارات والهيئات والجهات المتنوعة لتعزيز التنوع وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة.