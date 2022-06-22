مسؤول تركي: السعودية مهمة.. وهذا ما نستهدفه من زيارة ولي العهد

أعرب مسؤول تركي عن تفاؤله حيال نتائج زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، مشيرًا إلى أن حجم صادرات بلاده إلى السعودية يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة.