مسؤول تركي: السعودية مهمة.. وهذا ما نستهدفه من زيارة ولي العهد

أعرب مسؤول تركي عن تفاؤله حيال نتائج زيارة سمو ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، إلى تركيا، مشيرًا إلى أن حجم صادرات بلاده إلى السعودية يمكن أن يصل إلى 10 مليارات دولار في الفترة المقبلة.
وثمَّن رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، نائل أولباك، زيارة ولي العهد إلى تركيا برفقة وفد ضخم، يضم رجال أعمال من أقوى الشركات، وأسماء مهمة، لعبت دورًا فعالاً في التجارة بين البلدين، بحسب تصريحات نقلها عدد من وسائل الإعلام التركية.
وأوضح "أولباك" أن السعودية والإمارات من البلدان ذات الأهمية لدى عالم الأعمال التركي، وأن رفع قيود السفر يعد تطورًا مهمًّا للغاية بالنسبة لرجال الأعمال الأتراك.
وذكر المسؤول التركي أن حجم التصدير إلى السعودية بلغ 7.3 مليار دولار، ويمكن أن يقفز في الفترة المقبلة إلى نحو 10 مليارات دولار، على حد قوله.
يُذكر أن ولي العهد غادر العاصمة التركية أنقرة بعد زيارة تخللها اجتماع ثنائي، جمعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.