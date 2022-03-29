"مساجد الطائف" تؤكد جاهزية ميقاتَي السيل الكبير ووادي محرم لاستقبال رمضان

وأكد أن الإدارة عملت على تكليف طاقم من الموظفين للحضور الدائم والإشراف المباشر على تقديم الخدمات للمعتمرين، وتوفير العدد الكافي من الدعاة في كل ميقات بجدول زمني متواصل لتوعية المعتمرين وإرشادهم، كما عملت على تهيئة المساجد والجوامع لاستقبال المصلين، وتلبية جميع احتياجاتها من مصاحف وفرش ومتطلبات صيانة، والشروع في نظافة مصليات النساء في المساجد، والتأكيد على الأئمة والمؤذنين بضرورة الالتزام .