"مسارات الثانوية" يقدم تخصصات جديدة تتسق مع متطلبات الخطط التنموية ورؤية المملكة 2030

وبعد أن يجتاز الطالب السنة التمهيدية المشتركة التي يدرس من خلالها مجموعة من المعارف العامة والمهارات التخصصية التي تهيئهم للالتحاق بأحد المسارات عبر عمليات التسكين، يحدد الطالب في السنتين التخصصيتين التاليتين المسار الذي يتناسب مع ميوله وقدراته من بين خمسة مسارات رئيسة، يقدم كل منها فرص تعلم مختلفة ومتجددة، وتلك المسارات هي: المسار العام، والمسار الشرعي، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال.