مساعد رئيس الهلال الأحمر: مليون و258 ألف شخص استفادوا من البرامج التوعوية للهيئة العام الماضي

أوضح مساعد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي فيصل السليماني أن أكثر من مليون و258 ألف شخص استفادوا من البرامج التدريبية والتوعوية التي قدمتها الهيئة خلال عام 2021م، ضمن جهودها لتثقيف أفراد المجتمع بأهم ممارسات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحوادث قبل وصول الفرق الإسعافية.
وقال: "إن هيئة الهلال الأحمر تحرص على أداء مهامها التوعوية والتثقيفية عبر التعاون مع أفضل المؤسسات التعليمية والطبية المتخصصة لتقديم حزمة من البرامج التدريبية والتوعوية المتقدمة للمجتمع، التي كان من أبرزها في عام 2021م برامج "التوعية الإسعافية" و"سفير الحياة للإسعافات الأولية" و"دعم الحياة الأساسي BLS" و"أساسيات مكافحة العدوى".
وأضاف أن الهيئة لم تكتف بما تُقيمه وتُنظمه من برامج، بل حرصت على المشاركة في المعارض والمناسبات المختلفة التي تساعدها على نشر التوعية بالإسعافات الأولية بين أفراد المجتمع؛ حيث قدمت أكثر من 2000 فعالية وزيارة لدى العديد من الجهات التي كان أغلبها من المدارس والجامعات والجهات التعليمية، اشتملت على محاضرات ومعارض وغيرها من الأنشطة التثقيفية.
وأكد السليماني أن هذه الأنشطة التثقيفية كان لها أثر بالغ في زيادة أعداد الشباب والشابات المشاركين في مبادرات الهيئة التطوعية؛ حيث بلغ إجمالي المتطوعين خلال عام 2021م أكثر من 64 ألف متطوع ومتطوعة، توزعوا على ما يزيد على 14 ألف فرقة تطوعية، نفذت قرابة 746 ألف ساعة تطوع، وأشار إلى أن من أبرز المبادرات التطوعية التي شهدت إقبالًا خلال العام الماضي مبادرة يوم الجمعة الأسبوعية في الحرم المكي الشريف، التي شملت نقاطًا إسعافية وتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية، وشارك بها قرابة 2400 متطوع ومتطوعة نفذوا 13 ألف ساعة تطوعية، وكذلك المبادرة الأسبوعية التي تقام بالحرم النبوي الشريف التي استفاد منها قرابة 6 آلاف متطوع ومتطوعة نفذوا ما يقارب 33 ألف ساعة تطوع.