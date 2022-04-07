مساعد رئيس الهلال الأحمر: مليون و258 ألف شخص استفادوا من البرامج التوعوية للهيئة العام الماضي

وأكد السليماني أن هذه الأنشطة التثقيفية كان لها أثر بالغ في زيادة أعداد الشباب والشابات المشاركين في مبادرات الهيئة التطوعية؛ حيث بلغ إجمالي المتطوعين خلال عام 2021م أكثر من 64 ألف متطوع ومتطوعة، توزعوا على ما يزيد على 14 ألف فرقة تطوعية، نفذت قرابة 746 ألف ساعة تطوع، وأشار إلى أن من أبرز المبادرات التطوعية التي شهدت إقبالًا خلال العام الماضي مبادرة يوم الجمعة الأسبوعية في الحرم المكي الشريف، التي شملت نقاطًا إسعافية وتوعية بأهمية الإجراءات الاحترازية، وشارك بها قرابة 2400 متطوع ومتطوعة نفذوا 13 ألف ساعة تطوعية، وكذلك المبادرة الأسبوعية التي تقام بالحرم النبوي الشريف التي استفاد منها قرابة 6 آلاف متطوع ومتطوعة نفذوا ما يقارب 33 ألف ساعة تطوع.