"مستشار أردني": زيارة ولي العهد ستكون عاملاً قويًّا لضبط بوصلة المنطقة نحو الأمن والاستقرار

وقال إن التمدد الإيراني وحزب الله اللبناني في الجنوب السوري بات يشكِّل خطرًا يتضاعف يومًا بعد يوم في ظل قيام القوات العسكرية الإيرانية وحزب الله اللبناني وجيش النظام السوري برعاية ودعم ومساندة شبكات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، ومنه إلى السعودية ودول الخليج العربي، بعد أن نجحت السعودية في منع التهريب المباشر من لبنان؛ لهذا سيأخذ هذا الملف جانبًا كبيرًا من اللقاء بين الزعيمَين العربيَّين في مباحثات عمَّان، خاصة أن إيران وعملاءها يسعون إلى تهريب الأسلحة والمتفجرات مستقبلاً. لافتًا إلى وجوب العمل (الأردني – السعودي) المشترك لمواجهة الخطر الإيراني، الذي يقوم بتدمير الدول، وتفتيت الشعوب التي يسيطر عليها.