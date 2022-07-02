مستشار تربوي: حفلات تخرج الطلبة أمام المدارس لها انعكاسات سلبية

وأشار إلى أن مثل هذه الأفعال لها انعكاسات سلبية على الطلاب والطالبات الأيتام أو ذوي الظروف الخاصة مثل انفصال الوالدين أو أبناء السجناء، والتي قد تشعرهم بالنقص والحسرة، والتي قد تستمر معهم طوال سنوات تعليمهم، لافتًا إلى أنها قد تكون سببًا في إصابتهم بالإحباط وقلة الدافعية نحو التعلم.