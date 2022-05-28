مستشفى "سليمان الحبيب" بالخُبر يُعيد القدرة على الرؤية بصورة طبيعية لطفلَين

وعانى الطفلان ارتخاءً كاملاً للجفنين حد تعذر الرؤية عليهما إلا بعد رفع الجفن العلوي باليد وإبعاده عن العين، كما أنهما عانيا الحول الخارجي، وأُجريت لهما فحوصات طبية دقيقة، ومن ثم أخضع الفريق الطبي الذي قادته استشاريتا حول وتجميل عيون، الطفلين لعمليتين جراحيتين، تمّ فيها تحويل العضلة الخارجية في كل عين إلى الجهة الداخلية، لتستقيم العين في المنتصف بشكل طبيعي، كما تمّ رفع الجفن بطريقة تمرير الأنبوب السليكوني من الجفن، وتثبيته في عضلة الجبين من تحت الجلد، وبفضل الله حققت العمليتان نجاحاً كبيراً، وخرج الطفلان من المستشفى بعد يومٍ واحدٍ من العملية بعينين مفتوحتين ومستقيمتين بلا أثر للحول فيها.