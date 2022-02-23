مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر ينقذ حياة عشريني بعد جراحة سمنة سابقة غير دقيقة

نجح مركز علاج السمنة بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 21 عامًا، كان قد خضع في السابق لعملية تحويل مسار للمعدة في أحد المراكز الطبية، تسببت في مضاعفات خطرة له، تمثلت في اختناق الأمعاء وانسدادها بصورة شبة كاملة، وحدوث استفراغ مباشر عند تناول الطعام؛ حتى وصل وزنه إلى 45 كجم، مع شعوره بالإعياء الشديد وعدم القدرة على أداء حياته اليومية.

ذكر ذلك الدكتور ناجي أحمد الفليطي استشاري الجراحة العامة وجراحات السمنة، الحاصل على البورد الأمريكي ورئيس الفريق الطبي المعالج.

وأضاف أن المريض كان قد خضع لعملية تحويل مسار المعدة، وبعدها بفترة زمنية عانى من استفراغ متكرر وفوري، مع حدوث حرقان يصل للفم، وأيضًا عدم القدرة على تناول الطعام؛ فراجع عدة مستشفيات بحثًا عن العلاج؛ إلا أن بعض الأطباء اعتذروا عن التدخل؛ بحجة أن العملية معقدة واحتمالات فشلها كبيرة.. وبعد محاولات أجرى المريض عملية لتصحيح مسار المعدة؛ ولكن دون فائدة أو جدوى أيضًا.

وأكد الدكتور "الفليطي" أن المريض وصل لمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر وهو يعاني من ضعف عام وإعياء شديد ناتج عن سوء التغذية، بالإضافة إلى نقص حاد في الوزن، كونه مجبرًا على السوائل والمكملات الغذائية فقط.. وفور استقباله تم إعطاؤه المغذيات عبر الوريد، وأجري له فحص بالمنظار والتصوير الطبقي المحوري (C.T Scan) على منطقة البطن، وقد أكدت النتائج وجود اختناقات شديدة بالأمعاء نتيجة تداخلها مع بعضها وانسدادها بصورة شبه كاملة.

وبناءً على نتائج التشخيص وضع الفريق الطبي خطة متكاملة للعلاج، استهدفت إعادة المعدة والأمعاء لصورتها الطبيعية، وبعد اكتمال كل التجهيزات أجريت له عملية بالمنظار، استمرت ساعة ونصفًا، وتم فيها فك كافة اختناقات الأمعاء، ومن ثم إعادة تعديلها وترتيبها في عملية معقدة، دون حدوث أية مضاعفات.

وقال د.الفليطي إن الجراحة تكللت بالنجاح التام ولله الحمد؛ إذ استطاع المريض بعد 24 ساعة تناول الوجبات بسهولة، وقد انتهت لديه مشكلة الاستفراغ والشعور بالحموضة بصورة نهائية. وخرج المريض من المستشفى بعد 48 ساعة عقب تحسن حالته بصورة ملحوظة؛ مشيرًا إلى أنه خلال متابعته في العيادة بعد أسبوعين من الجراحة، تَبين أن وزنه بدأ في التحسن ولله الحمد.

الجدير بالذكر أن مستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر، يُعد إضافة مهمة للقطاع الصحي بالمنطقة الشرقية، ويمثل نقلة نوعية في الرعاية الصحية التي يحظى بها أبناء المنطقة؛ لاعتماده على أفضل الكوادر الطبية وأميزها على مستوى العالم، وتوظيفه لأحدث الأجهزة التقنية والتشخيصية والعلاجية؛ الأمر الذي أهّل المستشفى للحصول على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة بتقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية STAGE 7 HIMSS.