مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي يحقق حلم أربعينية بالحمل بعد عقم 17 عامًا

الجدير بالذكر أن مراكز علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بمجموعة د. سليمان الحبيب الطبية، قد حققت نسب نجاح عالية، تخطت المعدلات المسجلة عالميًّا من قبل منظمة خصوبة الإنسان الأوروبية، وذلك للمستوى التقني المتطور علاوة على حداثة الأجهزة الطبية التي تتمتع بها منظومة علاج العقم والمساعدة على الإنجاب بالمجموعة، والذي لعب دورًا كبيرًا في تعزيز السبل العلاجية وعلاج تأخر الحمل للحالات المستعصية.