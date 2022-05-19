مستشفى سليمان الحبيب بالسويدي ينجح في إعادة زراعة أصابع مبتورة لطفلين بعمر 11 و12 عامًا

وأضاف الدكتور "مانيلو" أن صعوبة هذه الجراحة تكمن في البحث عن أوعية دموية تُمَكِّن من إعادة التروية الدموية للجزء المبتور، والتي يصل حجمها إلى أقل من "مليمتر" واحد؛ الأمر الذي يحتاج لدرجة كبيرة من التركيز، ودقة متناهية في إجراء مثل هذه العمليات. وأوضح أن العملية الأولى استغرقت ساعتين، وتم فيها توصيل الأعصاب والشرايين والعظم في الجزء المبتور مع باقي الإصبع، ومن ثم مرحلة تثبيت العظم، تلاها إصلاح منبت الظفر.