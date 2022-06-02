مستشفى سليمان الحبيب يُنقذ طفلًا من مضاعفات حادة بعد ابتلاعه 21 كرة مغناطيسية

وقال الدكتور "الحواسي": إن فريق جراحة الأطفال، قرر التدخل السريع للحيلولة دون حدوث أية مضاعفات جديدة وإنقاذ حياة الطفل؛ مشيرًا إلى أنه تم إجراء العملية بالمنظار الجراحي واستغرقت قرابة الساعتين؛ حيث تم فيها استخراج كل القطع المغناطيسية المتمركزة داخل المعدة، بالإضافة إلى معالجة الثقوب، واستئصال الجزء التالف من الأمعاء، وإعادة توصيل الأطراف السليمة مع بعضها.