مستشفى سليمان الحبيب ينهي معاناة رضيع من كسر وورم خطير بالدماغ إثر حادث سقوط

واستطرد الدكتور "غالب": "بعد دراسة الوضع الصحي العام للطفل المصاب على ضوء نتائج الفحوصات الطبية، تَبَيّن أن التجمع الدموي ضاغط بشدة على الدماغ ويؤثر على بعض مراكز التحكم في وظائف الجسم؛ وهو الأمر الذي تسبب في ظهور الأعراض السابق ذكرها. وأضاف أن الفريق الطبي توافق على إخضاع الطفل لعملية جراحية عاجلة؛ لكن تَبَيّن أنه يعاني من نقص كبير في الهيموغلوبين، على الرغم من الوضع الطبيعي للصفائح الدموية والتخثر، وتم تجاوز هذه المشكلة الطارئة، بنقل الدم، ومن ثم أجريت له جراحة معقدة باستخدام أحدث أجهزة الميكروسكوب المتطورة؛ حيث تم فتح الجمجمة واستئصال التجمع الدموي بالكامل ورفع الضغط عن الدماغ، وعلاج كسر الصدغ الأيمن، وإعادة خط وسط الرأس إلى وضعه الطبيعي، واستمرت العملية لمدة 3 ساعات، ونُقِل الطفل بعدها للعناية المركزة لمراقبة علاماته الحيوية، وفي اليوم التالي للعملية أخضع مجددًا للتصوير المقطعي فأظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا في حالته الصحية، فتم نقله إلى غرفة تنويم عادية، وظل قيد العناية الطبية الحثيثة لعدة أيام إلى أن غادر المستشفى وقد تخلص من كل الأعراض التي جاءت به إلى المستشفى.