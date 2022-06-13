مستشفى سليمان الحبيب يُنهي نوبات صرعية حادة لشاب باستئصال ورم في مكان حساس بالدماغ

و قال الدكتور الجهني إن المريض استطاع الوقوف متوازناً بعد 24 ساعة فقط من العملية، مؤكداً أن نتائج العملية حققت نجاحاً كبيراً، حيث انتهت النوبات الصرعية والتشنجية بصورة نهائية، ولله الحمد، وغادر الشاب المستشفى بعد 3 أيام، وهو بصحة جيدة وعاد لدراسته وممارسة حياته بصورة طبيعية.