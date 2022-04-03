مستفيدو "طبية رفحاء" يطالبون بإطلاق برنامج "عنايتي" لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً

ناشد مراجعو مستشفى رفحاء المركزي المستفيدون من خدمات الهيئة الطبية، الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية بإطلاق برنامج "عنايتي الإلكتروني؛ ليتسنى لهم إنهاء إجراءاتهم دون الحاجة للحضور إلى المستشفى.
وكشف المستفيدون لـ"سبق" أنهم يضطرون إلى تصوير مستنداتهم والتوجه بها إلى القسم المختص في مستشفى رفحاء المركزي والانتظار أوقاتاً طويلة في جنباته؛ من أجل الحصول على أوامر الإقرارات وتجديد قرارات الهيئة، وكذلك الرفع بالنفقات المقررة لهم.
وأكدوا أن غالبيتهم يقطنون الهجر والقرى والمراكز البعيدة عن محافظة رفحاء، ويضطرون لتكبد عناء السفر ذهاباً وإياباً، ودفع تكاليف الوقود للوصول إلى المستشفى مما يترتب عليه المشقة والتعب المادي والجسدي.
وشددوا أيضاً على أن من بينهم أطفالاً صغاراً وشيوخاً طاعنين في السن ملتزمين بمواعيد أسبوعية خارج المنطقة، ولا يملكون العائل والوسيلة التي توصلهم إلى المستشفى، وهذا يشكل هاجساً نفسياً لهم، علاوةً على ارتباط بعضهم بوظائف وأعمال، ويضطر لتكرار الاستئذانات للمراجعة، مما يؤثر على انضباطهم وإنتاجيتهم.
وطالبوا ملاك القرار في الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية والجهات ذات العلاقة بمعاونة المستفيدين المرضى والتخفيف عنهم بإطلاق برنامج عنايتي الإلكتروني أسوةً ببقية المناطق الأخرى.
وبدورها، نقلت "سبق" مطالبات المستفيدين إلى مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي والناطق الإعلامي لصحة الحدود الشمالية فالح بن ناوي الرويلي فردّ قائلاً: تمت الموافقة على طرحها سابقاً، وجارٍ التنسيق مع الإدارات المعنية.
الجدير ذكره أن برنامج "عنايتي" هو برنامج إلكتروني يساعد على تقديم الخدمة للمرضى إلكترونيًّا دون الحاجة إلى الحضور للهيئة الطبية أو لمكاتب الإركابات بمستشفيات المنطقة سواء لطلب إصدار قرار هيئة طبية، أو تجديد القرار، أو إصدار أمر إركاب، أو طلب نفقات نثرية، وكذلك متابعة الطلبات أولاً بأول.