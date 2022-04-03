مستفيدو "طبية رفحاء" يطالبون بإطلاق برنامج "عنايتي" لإنهاء إجراءاتهم إلكترونياً

وشددوا أيضاً على أن من بينهم أطفالاً صغاراً وشيوخاً طاعنين في السن ملتزمين بمواعيد أسبوعية خارج المنطقة، ولا يملكون العائل والوسيلة التي توصلهم إلى المستشفى، وهذا يشكل هاجساً نفسياً لهم، علاوةً على ارتباط بعضهم بوظائف وأعمال، ويضطر لتكرار الاستئذانات للمراجعة، مما يؤثر على انضباطهم وإنتاجيتهم.