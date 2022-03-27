"مشاريع الحرمين": توفير المياه تجاوز الـ62% بمرافق الوضوء في المسجد الحرام

وتفصيلاً، أوضح المدير العام للدراسات والأبحاث الهندسية مساعد المدير العام لمكتب الرئيس العام للشؤون الهندسية والتشغيلية والفنية، المهندس عبدالله بن محمد الحريقي، أن الدراسة تضمنت مراحل ميدانية عدة عقب تركيب تلك الأجهزة، امتدت على مدى 90 يومًا، وفق منهجية علمية متسلسلة لدراسة فاعلية وكفاءة عمل المرشدات، وتقييم مخرجات المشروع النوعي من خلال وضع مجموعة من الفرضيات والمؤشرات، والانطلاق منها لبناء منهجية علمية لتقييم المخرجات النهائية التي أوضحت أن حجم التوفير تجاوز 50% ضمن مرافق دورات المياه، و62% لمرافق الوضوء ضمن نطاق الساحات المستهدفة.