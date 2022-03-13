مشاهد صادمة من "سوق الخضار بجدة".. فرار للوافدين أمام مرأى المراقبين!

مشاهد لا تتكرر إلا في المواقع التي تفتقر للرقابة الصارمة والوطنية الصادقة؛ حيث أعدادٌ من الوافدين يهربون أمام مرأى من مراقبي التجارة ومسؤولي وزارة البيئة والمياه والزراعة بسوق الخضار بجدة في واقعة حدثت اليوم؛ عندما زار المراقبون حراج الخضار بالسوق في حي الصفا بجدة، وقد كان مزدحماً وما هي إلا لحظات من دخول فرق المراقبين حتى أصبح فارغاً إلا من عمال النظافة وعدد قليل من السعوديين، وهي المشاهد التي تسلّمتها وزارة البيئة والزراعة والمياه من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ولم يتغير فيها شيء حتى الآن.