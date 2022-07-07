"مشعر منى".. المكان الذي شَهِدَ بيعتي العقبة وأعظمَ قصة بِر في التاريخ؟

وشهدت هذه الأرض أعظم قصة بِر في التاريخ بين سيدنا إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، {قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}.