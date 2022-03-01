"مشعل بن خالد" يزور منتزه وثيلان الوطني بالدلم ويثمن اهتمام القيادة بالبيئة

نوه الأمير مشعل بن خالد بن فهد بن فرحان باهتمام ورعاية حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بالبيئة والحفاظ على الأراضي الخضراء، ومنها التوسع في إنشاء المحميات الطبيعية في جميع مناطق المملكة.

وقال الأمير مشعل بن خالد: قيادتنا الرشيدة أولت البيئة الصحراوية كل العناية وشاهدنا نتائج هذا الاهتمام في الكثير من المحميات التي عاد لها الغطاء النباتي وبشكل سريع وملحوظ في إطار الحفاظ على البيئة الصحراوية وهذا نتيجة العمل الدقيق والناجح في هذا المشروع الحيوي الهام.

وأثنى على ما أعلنه سمو ولي العهد عن مبادرة المملكة في بدء المرحلة الأولى من مبادرات التشجير بزراعة أكثر من 450 مليون شجرة، وإعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، وتخصيص أراضٍ محمية جديدة.

جاء ذلك عقب زيارة الأمير مشعل بن خالد منتزه وثيلان الوطني بمحافظ الدلم، حيث تناول طعام الغداء في ضيافة الشيخ ناصر بن محمد بن حنيظل مع نخبة من رجال الأعمال، ومنهم الشيخ خالد بن ناصر الشثري والشيخ عبدالرحمن بن ناصر الشثري ورجل الأعمال فهد بن ظبية القحطاني .

وقام بجولة على المنتزه بمعية مدير مكتب الزراعة بالمحافظة المهندس مسعود بن سالم القريني، ونوه بما شاهده من عمل منظم ومناظر طبيعية نتيجة الاهتمام من قبل الوزارة خاصة في محافظة الدلم.