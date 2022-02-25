مصادر "سبق": المتداول عن ضبطيات "نكاسة مكة" غير صحيح

كشفت مصادر "سبق" أن الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول القبض على مجموعة أشخاص داخل حي النكاسة بمكة المكرمة وُجد بحوزتهم أكثر من 60 مليون ريال و60 كجم ذهب؛ غير صحيحة، وأن ما يتم تداوله يتعلق بإزالة عشوائيات في جدة، وليس العاصمة المقدسة.

وكانت مواقع التواصل قد تداولت خلال الساعات الماضية خبراً يتضمن أنه وبالتزامن مع مشاريع الإزالة، فإن الجهات الأمنية فككت وقبضت على مجموعة عصابية منظمة داخل حي قوز النكاسة في مكة، بحوزة أفرادها أكثر من 60 مليون ريال و60 كجم ذهب، حيث امتهنت العصابة ترويج الدعارة والمخدرات والمتاجرة بالأعضاء البشرية والسرقة المنظمة؛ الأمر الذي نفت المصادر صحته.

وأكدت المصادر أن الخبر المتداول يتعلق بمدينة جدة، حيث صرح اللواء صالح الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة أثناء مقابلة تلفزيونية في برنامج "في الصورة" أن هناك أوكارًا للاتجار بالبشر داخل الأحياء العشوائية بجدة من جميع الجنسيات، وتم ضبط أكثر من 60 مليون ريال، وأكثر من 100 كجم ذهب.