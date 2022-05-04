مصادر "سبق": بدء ترحيل المعتمرين عبر 87 رحلة بدءاً من اليوم.. وفتح مدينة الحجاج بالمطار

غابت المعلومة من الجهات المختصة بمطار الملك عبدالعزيز بجدة، فزادت حدة الشكوك في وجود إهمال ضرب بأطنابه على تكدس معتمرين من مختلف دول العالم، قبالة الصالة الشمالية، حيث رصدت "سبق" مساء أمس، المعتمرين وهم في الطرقات أمام الصالات، بينما أُغلقت الأبواب الثلاثة للصالة الشمالية.