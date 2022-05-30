مصادر لـ "سبق": بدء تحديد مواقع حجاج الداخل بمشعر مِنى

يعكف المجلس التنسيقي لحجاج الداخل، خلال هذه الأيام، إلى تحديد مواقع "الحجاج من داخل المملكة" بمشعر منى، استعداداً لحج هذا العام 1443هـ.
وعلمت "سبق"، أن المجلس التنسيقي قام بالتعاقد مع مكتب هندسي مختص لدراسة مواقع حجاج الداخل بمشعر منى، ضمن الاستعدادات، وما يقوم به من سعي حثيث في سبيل تقديم الخدمات لمنشآت حجاج الداخل، وتذليل بعض الصعوبات التي قد تواجههم في عديد من المجالات.
ونوّه المجلس في تعميم أصدره لملاك المؤسسات ومديري عموم شركات حجاج الداخل، بأنه تعاقد مع مكتب هندسي مختص لدراسة مواقع حجاج الداخل بمشعر منى في المواقع المطورة وغير المطورة، وحساب الطاقة الاستيعابية لكل موقع، من حيث أعداد الحجاج والمطابخ ودورات المياه ومدى احتياجها إلى الإضافة والتعديل وغيرها، إضافة إلى وضع باركود يحتوي على موقع (لوكيشن) لكل مخيم.
وقام المجلس بحصر مواقع المخيمات غير المطورة وتحديد جميع بياناتها من الطاقة الاستيعابية، وسيتم إرسال لكل شركة ملف يحتوي على كروكيات ومواقع المخيمات المطورة وغير المطورة.