مصادر لـ "سبق": بدء تحديد مواقع حجاج الداخل بمشعر مِنى

وعلمت "سبق"، أن المجلس التنسيقي قام بالتعاقد مع مكتب هندسي مختص لدراسة مواقع حجاج الداخل بمشعر منى، ضمن الاستعدادات، وما يقوم به من سعي حثيث في سبيل تقديم الخدمات لمنشآت حجاج الداخل، وتذليل بعض الصعوبات التي قد تواجههم في عديد من المجالات.