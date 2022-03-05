مصدر مسؤول في ‫وزارة الداخلية: رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة ‫كورونا بدءًا من اليوم

صرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه بناء على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة، ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله، ثم الدعم غير المحدود من قِبل القيادة الرشيدة، وتضافُر الجهود الوطنية الفعَّالة من الجهات كافة، والتقدُّم ـ ولله الحمد ـ في برنامج اللقاحات الوطني، وارتفاع نِسَب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.. فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من تاريخه، وفقًا لما يأتي: