مصدر مسؤول في وزارة الطاقة: محطة التوزيع بجدة ومحطة "المختارة" بجازان تتعرضان لمقذوفات صاروخية

وشدَّد المصدر على أنه بات واضحًا أن هذه الهجمات التخريبية الإرهابية، ومَن يقفون وراءها، لا تستهدف المملكة وحدها فحسب، وإنما تستهدف زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم؛ وبالتالي التأثير سلبًا في الاقتصاد العالمي، خاصة في هذه الظروف بالغة الحساسية التي يشهدها العالم، وتشهدها أسواق الطاقة العالمية. داعيًا دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.