مصرع مُعلمة وشاب وإصابة ثلاثة بحادثين منفصلين في حائل

لقيت اليوم معلمة مصرعها وأُصيبت أخرى ترافقها، بعد حادث تصادم مع سيارة داتسون يستقلها طالبان توفي أحدهما، بقرية المختلف ٩٠ كلم جنوب حائل.
وظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لسيارة المعلمتين، بعد تفحهما نتيجة اشتعال النار بها.
وقد باشرت الجهات الأمنية والصحية الحادث، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.
يُذكر، أنه في يوم أمس حدث حادث مروري على طريق حائل-جبة، بعد تصادم حافلة تقل ثماني معلمات، مع سيارة لصيانة الطريق.
ونتج عن الحادث إصابة معلمة إصابات خفيفة تم نقلها إلى المركز الصحي بجبة، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل، فيما باشر معلمات العمل في مدارسهن، وخضع بعضهن للملاحظة الطبية بالمركز الصحي، وبعد الاطمئنان على صحتهن غادرن المركز.