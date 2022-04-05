مصرع مُعلمة وشاب وإصابة ثلاثة بحادثين منفصلين في حائل

ونتج عن الحادث إصابة معلمة إصابات خفيفة تم نقلها إلى المركز الصحي بجبة، ومن ثم تم نقلها إلى مستشفى الملك خالد بحائل، فيما باشر معلمات العمل في مدارسهن، وخضع بعضهن للملاحظة الطبية بالمركز الصحي، وبعد الاطمئنان على صحتهن غادرن المركز.