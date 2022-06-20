مصر والسعودية.. شعب واحد يعيش على جغرافيا واحدة يربطها البحر الأحمر

وأضاف "صبحي شبانة" لـ"سبق": زيارة ولي العهد إلى القاهرة تأتي بعد الزيارة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السعودية، واستقبله خلالها بحفاوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان؛ وهو ما يشير إلى استمرار تشاور القيادات في البلدين لما يخدم مصالح الأمة العربية، ويبعث برسائل قوية إلى إيران التي تصر على التدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية عبر الميليشيا الحوثية في اليمن، وميليشيا حزب الله في لبنان، والحشد الشيعي في العراق، وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في سوريا.