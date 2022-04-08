محليات

مصليات خاصة لكبار السن وعربات يدوية وكهربائية لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

من خلال توفير 1000 كرسي متحرّك و10 آلاف كرسي ثابت يومياً
مصليات خاصة لكبار السن وعربات يدوية وكهربائية لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
تجهيز المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
واس
واس

تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوّار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير (1000) كرسي متحرّك، و(10,000) كرسي ثابت يومياً لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص وتهيئة (12) مصلى لهم على مقربة من مداخل المسجد النبوي وساحاته، وذلك حرصاً على توفير أرقى الخدمات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

كما تُعنى إدارة الأشخاص ذوي الإعاقة في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، بتجهيز المصليات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المسجد النبوي والساحات الخارجية، والتأكد من توافر الخدمات فيها للتسهيل عليهم وتعزيز الخدمات لهم، إضافة لمتابعة جاهزية غرفة الصم والبكم، ومراكز خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير مصاحف بلغة برايل لتسهيل القراءة عليهم.

وتعمل الإدارة كذلك على صيانة عربات ذوي الإعاقة عن طريق السيارة المتنقلة، وتسهيل وصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لزيارة الروضة، وتفعيل شراكات مع الجمعيات المعنية بذوي الإعاقة وعمل مبادرات وزيارات للجمعيات المعنية لذوي الإعاقة وإنشاء مواقف مخصصة لهم بمبنى الوكالة، المُجاور لساحات المسجد النبوي.

كبار السن
المسجد النبوي الشريف
ذوي الإعاقة

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