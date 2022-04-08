مصليات خاصة لكبار السن وعربات يدوية وكهربائية لذوي الإعاقة بالمسجد النبوي

تُقدم وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الرعاية الكاملة والخدمات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن من المُصلين والزوّار للدخول والخروج من المسجد النبوي وإليه، وتسخير جميع الجهود لخدمتهم، من خلال توفير (1000) كرسي متحرّك، و(10,000) كرسي ثابت يومياً لخدمة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تخصيص وتهيئة (12) مصلى لهم على مقربة من مداخل المسجد النبوي وساحاته، وذلك حرصاً على توفير أرقى الخدمات لأداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.