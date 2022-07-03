مصور أمريكي يوثق حياة سكان البادية في قرية لينة قبل 85 عامًا

الصورة الأولى كانت لرجل يرتدي الشماغ والعقال والبشت ويقف بكامل أناقته بجوار سيارته في منطقة رملية بقرية لينة، مبينة أن وقت التقاطها كان في يوم 28 من شهر فبراير عام 1935 ميلادي.