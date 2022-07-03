مصور أمريكي يوثق حياة سكان البادية في قرية لينة قبل 85 عامًا

كشفت مؤخرًا الناشطة المهتمة بالتاريخ وعالمة الأرشفة، غادة مهنا أبا الخيل؛ عن صورتين بالأبيض والأسود توضحان طبيعة حياة سكان البادية في قرية لينة التابعة لمحافظة رفحاء قبل نحو 85 عامًا.
الصورة الأولى كانت لرجل يرتدي الشماغ والعقال والبشت ويقف بكامل أناقته بجوار سيارته في منطقة رملية بقرية لينة، مبينة أن وقت التقاطها كان في يوم 28 من شهر فبراير عام 1935 ميلادي.
أما الثانية فهي لمجموعة رجال من البادية يحاولون استخراج الماء من البئر بواسطة حبل مربوط بسيارة، موضحة أن زمن التقاطها في يوم 22 من شهر فبراير عام 1935 ميلادي.
ونسبت الناشطة الصورتين الأرشيفيتين إلى الأمريكي جوزيف ماونتين الذي عمل طيارًا ومصورًا جويًّا لشركة أرامكو في السعودية بين عامي 1934 و1935 ميلادي.
وأشارت إلى أنه التقط الصورتين في قرية لينة أثناء رحلاته العملية في المنطقة، ومصدرها المتحف الوطني للطيران والفضاء، معهد سميثسونيان الأمريكي.
وتقع قرية لينة جنوبي محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، وتبعد عنها بنحو 110 كيلومترات، وهي من أقدم قرى الشمال، وتحتوي على العديد من المواقع التاريخية والأثرية المهمة.