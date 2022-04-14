مضمار ومسارات صحية متخصصة بالعثيم مول لممارسة رياضة المشي

ويأتي هذا التعاون في إطار تفعيل مذكرة التعاون التي أبرمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة المراكز التجارية بالغرفة لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة بالمجتمع والعمل على تجهيز مضمار للمشي في المجمعات التجارية وربط هذا النشاط مع تطبيق الرياضة للجميع.