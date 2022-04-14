مضمار ومسارات صحية متخصصة بالعثيم مول لممارسة رياضة المشي

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار المالكة لمجمعات "العثيم مول" بالمملكة عن انطلاق برنامج التعاون المشترك مع الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك لتصميم وتنفيذ مضمار للمشي ومسارات صحية متخصصة داخل المجمعات لممارسة رياضة المشي.
ويأتي هذا التعاون في إطار تفعيل مذكرة التعاون التي أبرمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع مع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بلجنة المراكز التجارية بالغرفة لتنفيذ برامج وأنشطة تساعد على نشر ثقافة الرياضة بالمجتمع والعمل على تجهيز مضمار للمشي في المجمعات التجارية وربط هذا النشاط مع تطبيق الرياضة للجميع.
يذكر أن شركة العثيم للاستثمار تمتلك (9) مجمعات تجارية باسم العثيم مول في مدن الرياض (الربوة – خريص) –الدمام-الأحساء -بريدة -عنيزة – الرس -حائل – عرعر، وسينطلق برنامج التعاون بمجمعات الشركة بالرياض ومن ثم بقية المجمعات في المدن الأخرى.