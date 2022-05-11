"مطار الملك خالد الدولي" يحصد 3 جوائز في التقييم الشامل لجودة الخدمات 2021

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد بن عبدالله المغلوث، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الرياض، قائلًا: "فخورون بانعقاد مؤتمر (مستقبل الطيران) في المملكة، وحصول مطار الملك خالد الدولي على ثلاث جوائز وهو ما يُعَد إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل إنجازاتنا. ونسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث الدولي إلى دعم محاور المؤتمر الرئيسية وهي: (الابتكار، والنمو، والاستدامة، وتوحيد الجهود العالمية لتطوير صناعة النقل الجوي وصنع السياسات والأنظمة بما يواكب المستجدات والمتغيرات العالمية).