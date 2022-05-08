مطار ذكي بنسبة 85 %.. كاتب سعودي: فشل مطار جدة سببه سوء الإدارة (لا) أكثر
يؤكّد الكاتب الصحفي إبراهيم علي نسيب؛ أن فشل مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ناتج عن سوء إدارته وسوء تنظيمه بشرياً! لافتاً إلى أنه مطار ذكي بنسبة تزيد على 85 %، لكن لا يتم تشغيله واستخدامه بالطريقة التي تماثل ذكاءه، ضارباً الأمثلة بتصعيد الركاب للرحلات الداخلية والدولية بمصعد واحد ودرج عادي، بسبب أعطال السيور الكهربائية، إلى جانب ضياع الحقائب والتهاون في صيانة المرافق، مطالباً بتحرُّك سريع قبل موسم الحج المقبل.
المطار الأذكى أصبح هو المشكلة الكبرى
وفي مقاله "حكاية فشل اسمها مطار!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "مطار الملك عبدالعزيز بجدة الذي كلف الدولة أكثر من "36" مليار ريال؛ ليكون المطار الأذكى في كل شيء أصبح اليوم هو المشكلة الكبرى، والسبب في ذلك هو الإدارة التي لم توفق أبداً في استغلال إمكانات المطار المذهلة حقا!!.. وقد تحدث بالأمس المختص في إدارة المطارات والتشغيل والتحول التقني الأستاذ معتز الميرة، للزميل الأستاذ خالد مدخلي، في نشرة الرابعة على قناة العربية، عن بعض الأسباب التي عطلت إمكانات المطار الهائلة وحوّلتها إلى أكوام من مشكلات ومتاعب تكاد (لا) تنتهي لتبقى حكايات الفشل عائقاً أمام أي خطة طموحة لأي شركة طيران في العالم!!".
ما توقعت أن تصل المشكلات إلى هذا
ويعلق "نسيب" قائلاً: "لأن المطار هو مفتاح النجاح وهو الواجهة التي تعكس الصورة الحضارية لأي دولة ولأن مشكلات مطار جدة هي مشكلات تتكرّر!! أقولها ومن خلال ما يصل إليّ من القرّاء الذين يزودونني بتفاصيل التفاصيل لكني ما توقعت أبداً أن تصل إلى تصعيد الركاب في رحلات داخلية ودولية بمصعد واحد ودرج عادي، كل هذا بسبب أعطال السيور الكهربائية، وحين يعترض الركاب يتم تشغيل السيور التي تتعطل بهم في نصف المسافة!! وتفرض عليهم العودة للخلف و(يا داره دوري فينا!!)".
حكايات تشغيل مطار جدة لم تعد تحتمل
ويرى الكاتب أن: "حكايات تشغيل مطار جدة لم تعد تحتمل أبدا ذلك لأن مطار جدة يهم خطط الدولة في المستقبل، خاصة أن رؤية سمو ولي العهد هدفها استثمار كل دقيقة لمصلحة الوطن والمواطن وكلكم يعرف تماماً أن موسم الحج قادم، وتأشيرات العمرة والسياحة على مدار الساعة، والسائح الذي يأتي إلينا (لا) يريد أن يدور في دوامة المطار الذي كما أشار تقرير "العربية" المقتضب عن سوء إدارته وسوء تنظيمه!! وضياع شنط المسافرين!! وانعدام النظافة فيه!! والتهاون في صيانة مرافقه!! وتغيير بوابات الصعود دون علم الركاب و.. و.. و.. إلخ!!".
المشكلة في سوء الإدارة (لا) أكثر!
وينهي "نسيب" مؤكداً مشكلة سوء الإدارة، ويقول: "قال معتز عن المطار إنه مصمّم بدقة ومعايير على أنه مطار ذكي يعتمد على الذكاء بنسبة تزيد على الـ85 %، وأن هذا التحول التقني (لا) بد أن يواكبه تحول على مستوى العقول!! وفي هذا إشارة صريحة إلى أن المشكلة هي في سوء الإدارة (لا) أكثر!!".