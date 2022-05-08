مطار ذكي بنسبة 85 %.. كاتب سعودي: فشل مطار جدة سببه سوء الإدارة (لا) أكثر

المطار الأذكى أصبح هو المشكلة الكبرى

وفي مقاله "حكاية فشل اسمها مطار!!" بصحيفة "المدينة"، يقول نسيب: "مطار الملك عبدالعزيز بجدة الذي كلف الدولة أكثر من "36" مليار ريال؛ ليكون المطار الأذكى في كل شيء أصبح اليوم هو المشكلة الكبرى، والسبب في ذلك هو الإدارة التي لم توفق أبداً في استغلال إمكانات المطار المذهلة حقا!!.. وقد تحدث بالأمس المختص في إدارة المطارات والتشغيل والتحول التقني الأستاذ معتز الميرة، للزميل الأستاذ خالد مدخلي، في نشرة الرابعة على قناة العربية، عن بعض الأسباب التي عطلت إمكانات المطار الهائلة وحوّلتها إلى أكوام من مشكلات ومتاعب تكاد (لا) تنتهي لتبقى حكايات الفشل عائقاً أمام أي خطة طموحة لأي شركة طيران في العالم!!".